Dürüst ama Güvenilmez – 2

Geçenlerde evdeki eski ıvır-zıvırı elden geçirirken (eski yıllardan kalma basılı CRM ve müşteri deneyimi makalelerini artık geri dönüşüme gönderirken) şu 25+ yıllık sayfaya rastladım.

Epey anılar depreşti.

Ortalama tanışıklığı o yıllarda 20+ (şimdi 45+) yıl olan bir grup arkadaş birlikte kayak tatili yapmaya karar vermiştik. Birkaç otele dağıldık. Bizim seçtiğimiz otel 20-25 odalı, 3 yıldızlı bir oteldi. 25 sene önce şimdiki internet kolaylıkları olmadığından, otele gidene kadar nasıl bir yerle karşılaşacağımızı da pek bilmiyorduk.

Uçak İstanbul’dan gecikmeli kalktı. İsviçre’de birimizin bavulu kayboldu. Board ve kayaklar çok sonra geldi. Onca keşmekeş içinde, kalacağımız yere (Champery) giden en son trene zor yetiştik. Otele vardığımızda saat gece yarısını çoktan geçmişti. Kapıda kilit filan yoktu. İçeri girdik. Resepsiyon bankosunun üzerinde bu kağıdı bulduk. Odanın anahtarı da üzerine koyulmuştu.

Her nasılsa sakladığım bu kağıdı yıllar sonra bulunca elbette ilk aklıma gelen GÜVEN duygusu oldu. Blog’umda 10 yıl önce yayınladığım yazıları da hatırladım ve güncel durumu merak ettim.

😀

10 yıl önce, Fatmanur Erdoğan’ın Facebook’ta sorduğu “Sizce Türk insanı dürüst insan mıdır?” sorusuna yanıtımı ve gelen yorumları yayınlamıştım.

yazıları o dönemden kalma…

Kavramı tanımlamayanlar, olumsuz yorumları yapanlara hakaret eden cümleler kurmuşlardı. Sonra (2’inci yazının konusu) bir üniversite “Türkiye Değerler Haritası“nı yayınlamıştı. Haklı çıkmıştım.

Bu yazıyı yayınlamadan önce, güncellenmiş bir Türkiye Değerler Haritası var mı diye Google’da araştırdım. Bazı çalışmalara ulaştım:

2015 tarihli 6. Dalga Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye için “Türkiye toplumunun insanlara güveni de oldukça düşüktür. Halkın yalnızca yüzde 11.6’sı çoğu insana güvenilebileceğini düşünürken, yüzde 82.9’luk büyük çoğunluk, diğer insanlarla etkileşime geçerken çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor” denilmiş.

Uluslararası Politika Akademisi sitesindeki 2 Ağustos 2020 tarihli DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI 7. DALGA VERİ SETİNDEKİ TÜRKİYE BULGULARI yazısında bazı ayrıntılar ve içgörüler var. Güven konusunu alıntılayacak bir cümle bulamadım.

Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga (2017 – 2020) konusunda

Bulgular ve İçgörüler

Wikipedi’de Bulgular

18 Ocak 2022 tarihli, Sayın Hande Karabatak Binns‘in Dünya Değerler Araştırmasının Türkiye Üzerine Düşündürdükleri isimli bir yazısıyla karşılaştım. Yorumları dikkate aldım ama güven konusunda ipucu bulamadım.

Sayın Hande Karabatak Binns’in yazısındaki link sayesinde “Dünya’da neler özendiriliyor” diye bakma şansım da oldu.

EKLEME:

Yazıyı yayınladıktan sonra Linkedin’de katkı yapan Mustafa Said YILDIZ sayesinde TEPAV’ın “Neden Türkler birbirine güvenmiyor” yazısına ulaştım. Dünya Değerler Araştırması’nın 5 ve 6’ıncı dalgasını yorumlamıştı. 7’inci dalga araştırma sonuçlarını aramaya devam ediyorum.

Güven konusunda, 2012 ve 2015 araştırmaları gibi bir içgörü bulamadım. (Sanırım benim beceriksizliğim.)

😮

“Çoğu insana güvenmek” ve “diğer insanlarla rahatça etkileşime geçmek” konusunda varsa araştırma sonuçlarını, bildiğiniz araştırma yoksa sizlerin görüşünüzü öğrenebilir miyim?

Etiketler: değerler, dürüstlük, gü, güven, yaşam tarzı

Kategori: yaşamın içinden