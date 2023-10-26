Sosyal Medyadan Öğrenmek – 1

Whatsapp gruplarında, eski arkadaşlardan gelen bir mesaj var. Çoğunlukla yanına bu resmi koyuyorlar .

Bu resmi Malumatfuruş‘tan aldım.

Neymiş?

Atalarımız bozkır hayatı yaşarken arkadan herhangi bir saldırıya mani olmak için sırtlarını bir ağaca, kayaya veya taşa vererek ok atarlardı. “Sırt dayanan taş“a “Arka-taş” demişler, oradan da “Arkadaş” olarak dilimize yerleşmiştir. Arkadaş, yani sırtını dayayabileceğin kişi…

imiş…

😛

Ben bu iddianın yanlış olduğunu çocukluğumdan beri biliyorum ama yine de sorguladım. Malumatfuruş‘ta gerekli açıklamayı buldum. Yukarıdaki resmi de bu sırada gördüm. Bize daha ilk okulda “-daş eki eş veya aynı demektir” diye öğrettiler.

Yoldaş → aynı yolda yürüyenler

→ aynı yolda yürüyenler Adaş → isimleri aynı olanlar

→ isimleri aynı olanlar Yurttaş → aynı yurtta yaşayanlar

→ aynı yurtta yaşayanlar Vatandaş → aynı vatanın bireyleri

→ aynı vatanın bireyleri Meslektaş → mesleği aynı olanlar

→ mesleği aynı olanlar Çağdaş → aynı dönemde yaşayanlar

→ aynı dönemde yaşayanlar Sırdaş → aynı sırrı paylaşanlar

→ aynı sırrı paylaşanlar Özdeş → özü aynı olanlar

→ özü aynı olanlar Paydaş → hissedar (“aynı konudan etkilenenlerin hepsi” için kullanılıyor)

→ hissedar (“aynı konudan etkilenenlerin hepsi” için kullanılıyor) Koldaş → iş ortağı olanlar, aynı işi birlikte yapanlar

→ iş ortağı olanlar, aynı işi birlikte yapanlar Kardeş → (aslında karındaş’tan gelme) aynı karından çıkanlar

→ (aslında karındaş’tan gelme) aynı karından çıkanlar Arkadaş → sırt sırta verenler, birbirinin arkasını kollayanlar

→ sırt sırta verenler, birbirinin arkasını kollayanlar … eminim başka bir sürü örnek vardır

Özetle, nihai anlam benzese de işin içinde taş yok. Yukarıdaki resim ise işi taş taşımak olan arkadaşlara aitmiş.

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😀

Etiketler: arkadaş, cehalet, saçmalık, sosyal ağlar, sosyal mecralar, sosyal paylaşım

Kategori: yaşamın içinden