Sosyal Medyadan Öğrenmek – 1
Whatsapp gruplarında, eski arkadaşlardan gelen bir mesaj var. Çoğunlukla yanına bu resmi koyuyorlar .
Bu resmi Malumatfuruş‘tan aldım.
Neymiş?
Atalarımız bozkır hayatı yaşarken arkadan herhangi bir saldırıya mani olmak için sırtlarını bir ağaca, kayaya veya taşa vererek ok atarlardı. “Sırt dayanan taş“a “Arka-taş” demişler, oradan da “Arkadaş” olarak dilimize yerleşmiştir. Arkadaş, yani sırtını dayayabileceğin kişi…
imiş…
😛
Ben bu iddianın yanlış olduğunu çocukluğumdan beri biliyorum ama yine de sorguladım. Malumatfuruş‘ta gerekli açıklamayı buldum. Yukarıdaki resmi de bu sırada gördüm. Bize daha ilk okulda “-daş eki eş veya aynı demektir” diye öğrettiler.
- Yoldaş → aynı yolda yürüyenler
- Adaş → isimleri aynı olanlar
- Yurttaş → aynı yurtta yaşayanlar
- Vatandaş → aynı vatanın bireyleri
- Meslektaş → mesleği aynı olanlar
- Çağdaş → aynı dönemde yaşayanlar
- Sırdaş → aynı sırrı paylaşanlar
- Özdeş → özü aynı olanlar
- Paydaş → hissedar (“aynı konudan etkilenenlerin hepsi” için kullanılıyor)
- Koldaş → iş ortağı olanlar, aynı işi birlikte yapanlar
- Kardeş → (aslında karındaş’tan gelme) aynı karından çıkanlar
- Arkadaş → sırt sırta verenler, birbirinin arkasını kollayanlar
- … eminim başka bir sürü örnek vardır
Özetle, nihai anlam benzese de işin içinde taş yok. Yukarıdaki resim ise işi taş taşımak olan arkadaşlara aitmiş.
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😀
Etiketler: arkadaş, cehalet, saçmalık, sosyal ağlar, sosyal mecralar, sosyal paylaşım
Kategori: yaşamın içinden