26 Ekim 2023 Perşembe

Sosyal Medyadan Öğrenmek – 1

Whatsapp gruplarında, eski arkadaşlardan gelen bir mesaj var. Çoğunlukla yanına bu resmi koyuyorlar .

Bu resmi Malumatfuruş‘tan aldım.

Neymiş?

Atalarımız bozkır hayatı yaşarken arkadan herhangi bir saldırıya mani olmak için sırtlarını bir ağaca, kayaya veya taşa vererek ok atarlardı. “Sırt dayanan taş“a “Arka-taş” demişler, oradan da “Arkadaş” olarak dilimize yerleşmiştir. Arkadaş, yani sırtını dayayabileceğin kişi… 

imiş…

😛

Ben bu iddianın yanlış olduğunu çocukluğumdan beri biliyorum ama yine de sorguladım. Malumatfuruş‘ta gerekli açıklamayı buldum. Yukarıdaki resmi de bu sırada gördüm. Bize daha ilk okulda “-daş eki veya aynı demektir” diye öğrettiler.

  • Yoldaş → aynı yolda yürüyenler
  • Adaş → isimleri aynı olanlar
  • Yurttaş → aynı yurtta yaşayanlar
  • Vatandaş → aynı vatanın bireyleri
  • Meslektaş → mesleği aynı olanlar
  • Çağdaş → aynı dönemde yaşayanlar
  • Sırdaş → aynı sırrı paylaşanlar
  • Özdeş → özü aynı olanlar
  • Paydaş → hissedar (“aynı konudan etkilenenlerin hepsi” için kullanılıyor)
  • Koldaş → iş ortağı olanlar, aynı işi birlikte yapanlar
  • Kardeş → (aslında karındaş’tan gelme) aynı karından çıkanlar
  • Arkadaş → sırt sırta verenler, birbirinin arkasını kollayanlar
  • … eminim başka bir sürü örnek vardır

Özetle, nihai anlam benzese de işin içinde taş yok. Yukarıdaki resim ise işi taş taşımak olan arkadaşlara aitmiş.

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😀

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Kategori: yaşamın içinden

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