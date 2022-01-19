Büyük Boşluk

2006 senesinde ugurozmen.com sitesini açmıştım. 2008’de blog haline getirdim. O dönemden bu yana, en büyük arayı vermişim. Bir önceki yazı, 6 Ekim 2021 tarihli. Serhat Akkılıç ile yaptığımız sohbetin podcast’ini 15 Ocak 2022‘de blog’a taşıdım. 2008’den beri ilk defa 3 aydan fazla süren boşluk oldu.

Yazacak malzeme mi bulamadım? Aksine… Dostlarımla tartıştığımız birçok olay oldu. Defalarca dönüşüm veya veriye dayalı pazarlama sohbetlerine katıldım. Bu dönem Bilgi Üniversitesi MBA programında Dijital Dönüşüm dersini alan katılımcılar hep orta ve üst yönetimdendi. Çok keyifli sohbetlerimiz oldu.

Sonuçta yazmaya değer birçok veriye dayalı düşünme veya dönüşüm malzemesi oluştu. Ayrıca, bir konaklama zinciri için uçtan uca CRM çalışmasına başladım. 2001’de, Dışbank’ın CRM projesini başlatmaya çalıştığım yıllara dönmüş gibiyim.

Proje paydaşlarıma, benzer projelerde çalışanlara, blogu izleyenlere ve eğitimlerime katılanlara yardımcı olması için bazı konuları paylaşabilirim. Elbette kurumun adı ve süreçler hep gizli kalacak. Zaten şu ana kadar danışmanlık yaptığım veya eğitim verdiğim hemen hiç bir kuruluşun adını paylaşmadım. Bu şekilde devam edeceğim.

🙂

Son 2 – 3 aydan beri birçok kurum “2022 trendleri” beklentilerini açıkladılar. Bazıları, geçmiş yıllarda söylediklerini ve gerçekleşme durumlarını da paylaştı. “Geçen sene şunu iddia etmiştik, yanılmışız; şu konuda ise doğru düşünmüşüz” gibi… Her sene başında kehanet açıklayan kişi ve kurumların da böylesi hesap vermelerini görmek, okumak isterim.

Trendler deyince hemen geçmeyin. Gerek MBA eğitimlerine , gerekse diğer eğitimlerime katılanlara mutlaka şunu söylüyorum: “Bilgisayarınızda veya bulutta 2 tane klasörünüz (folder) olsun. [1] Trendler ve [2] Makaleler. Gerek sektörünüzle ilgili dikeyde, gerekse genelde okuduğunuz (bildiğiniz dillerdeki) tüm trend raporlarını birinci klasöre, yine mesleğinizle ve sektörünüzle ve ileri vadeli kişisel hedeflerinizle ilgili her türlü makaleyi de ikinci klasöre koyun. Boş zamanlarınızda bir göz atın.”

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA programında Dijital Dönüşüm dersini alan katılımcılarla karşılaştığımız her trend raporunu paylaşıyoruz. Bilgi paylaşarak büyüyor. Hepimizin Trendler klasörü doldu, taştı.

😉

Yaklaşık 20 yıl önce, özenle seçtiğim ve ilk işine ekibimde başlayan arkadaşımız, uluslararası bankanın Dijital Kanallar Ürün ve İş Geliştirme Direktörü oldu. Türkiye ofisinde değil, yurtdışındaki genel merkezinde… “Sana ne, onun başarısı” diyeceksiniz ama çok gururlandım, çok sevindim.

Yanlış anımsamıyorsam Fransızların “Annesinin elini kızının mutfağından çekemezsin” diye bir atasözü var. “Anne gelip mutfağa girer” anlamına gelmiyor. “Annesinden öğrendiği gibi yapar” denilmek isteniyor. Aynı kavramın, ilk işe girildiğindeki amir için de geçerli olduğunu düşünürüm.

Sevincimi ve gururumu paylaşan bir mesaj gönderdim. Yanıtı:

Çok teşekkür ederim Uğur Bey… Kariyerimin başında IT’nin dilinden iyi anlamak, süreçlerin detaylarına hakim olmak, trend’leri takip etmek gibi birçok konuda bana çok güzel vizyon kattınız ve bana güzel kapılar araladınız. Üzerimde emeğiniz büyük, sevgiler 😊.

Bu yanıtı okuyunca ayaklarım yerden kesildi. Mutlulukla doldum.

Özetle, “trendleri takip edin”. Bu aylar, trendler klasörüne başlamak için de çok uygun.

😉

Pandemi sırasında ailecek Hendek’in bir köyüne yerleştik. Oldukça uzun süre boyunca orada yaşadık. Bu sırada sebze meyve yetiştirmeye çalıştık. Elbette permakültür uzmanı kesilmedim ama deneme yanılma ile bazı bilgiler biriktirdim. Bu dönem, bazı edinimlerimi de paylaşacağım.

😉

Okul dışında eğitimler de uzaktan yapıldı. Bazı kurumların eğitim sayesinde “kaşıkla verirken sapıyla çıkarttığı” olgular benimle paylaşıldı.

İnsan Kaynakları Bölümü (özellikle İK-Eğitim) çalışanları konusunda fikirlerimi biliyorsunuz. O konuda da birkaç yazı yayınlayacağım.

🙂

Arayı kapatamaz ama yine sıkça yazmaya çalışacağım. Umarım…

😉

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